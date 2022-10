Hinz erklärt Klima-Schwerpunkte des Doppelhaushalts

Priska Hinz (Grüne), Verbraucherschutzministerin, spricht während einer Diskussionsrunde. (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) will heute in Wiesbaden über die Schwerpunkte ihres Ressorts im Doppelhaushalt 2023 und 2024 informieren. Der Entwurf der Landesregierung sieht unter anderem Ausgaben von 1,8 Milliarden Euro für den Klimaschutz vor. Hinz will erläutern, was mit diesem Geld geplant ist.

Darüber hinaus will die Grünen-Politikerin den Entwurf für ein Klimaschutzgesetz erläutern. Das Gesetz soll kommende Woche Thema im Landtagsplenum werden. Laut Mitteilung der grünen Landtagsfraktion sieht der Gesetzentwurf vor, den Ausstoß von Treibhausgas bis zum Jahr 2025 um mindestens 40 Prozent zu senken. 2045 soll Hessen klimaneutral sein.

