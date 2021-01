Hinz stellt Aktionsplan für ländliche Regionen vor

Die hessische Umweltministerin Priska Hinz (Grüne). Foto: Arne Dedert/dpa/Archiv (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa/Archiv)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Die schwarz-grüne Landesregierung will die ländlichen Regionen in Hessen stärken. Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) will heute dazu den Aktionsplan «Starkes Land - gutes Leben» präsentieren. Alle Instrumente und Maßnahmen der Landesregierung, die speziell der Förderung der ländlichen Räume zugutekommen, werden darin gebündelt. Bei der digitalen Pressekonferenz wird es auch um die Bedeutung von mobilem Arbeiten für die Fachkräftesicherung in diesen Landesteilen gehen.

© dpa-infocom, dpa:210120-99-104697/3