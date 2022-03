Höchststand bei Abschlussprüfungen an Hessens Hochschulen

Studierende mit Mund- und Nasenmaske sitzen in einem Hörsaal. (Bild: dpa) (Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden - An den hessischen Hochschulen hat es im vergangenen Jahr 44.400 erfolgreiche Abschlussprüfungen gegeben - so viele wie nie zuvor. Wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Mittwoch weiter mitteilte, wurden 53 Prozent der Prüfungen von Frauen bestanden. Vor zwanzig Jahren, im Jahr 2002, lag die hessenweite Prüfungszahl noch bei rund 16.600. Seitdem ist die Zahl der Prüfungen kontinuierlich gestiegen. Einzige Ausnahme war das Corona-Jahr 2020: Pandemiebedingt war die Zahl gegenüber 2019 von 42.700 auf 40.000 zurückgegangen.

