Hochwasserlage in Hessen entspannt sich

Das Hochwasser in Hessen sinkt stetig. (Archivfoto: dpa)

WIESBADEN - Trotz neuer Regenfälle in weiten Teilen von Hessen hat sich die Hochwasserlage ein wenig entspannt. Das Wasser sei nur vereinzelt weiter angestiegen, das aber nur leicht, teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) mit.

In Süd- und Osthessen waren am Sonntag weiter einige Hochwassermeldestufen überschritten. Am stärksten betroffen bleiben nach Angaben des Landesamtes die Nidda- und Kinzig-Gebiete sowie die der Fulda und einzelne Nebengewässer. Im Taunus seien nun auch der Lahn zufließende Gewässer vom Hochwasser betroffen. Man erwarte aber keine Verschärfung der Situation, so das Landesamt.

Angespannt bleibt es laut dem Hochwassermeldezentrum Rhein am Mittelrhein. Dort werde mit Höchstständen in den kommenden Stunden gerechnet. Am Nachmittag dürften die Pegelstände demnach aber wieder fallen.

Am Lampertheimer Altrhein tummelten sich am Sonntag nicht nur zahlreiche Ausflügler, um sich das Naturschauspiel Hochwasser anzuschauen. Auch der ein oder andere Schwan kam vorbei. Fotos: Thorsten Gutschalk „Zum Glück ist es jetzt noch so kalt. Sonst würde uns eine Schnakenplage drohen", sagt Fährkapitän Werner Reuters. Mit vereinten Kräften: Feuerwehrleute kämpfen am Freitagabend in Solms gegen Hochwasser. Foto: Feuerwehr Solms Die Lahn hat am Samstag auch dem Weilburger Jugendzeltplatz einen ungebetenen Besuch abgestattet. Unser Foto lässt vermuten, dass die braunen Fluten trotzdem per Schild höflich willkommen geheißen wurden. Foto: Margit Bach Es fehlte nicht viel: In Katzenfurt und Dillheim kam das Wasser Häusern bedenklich nahe.Foto: Jörg Fritsch Land unter an der Lahn bei Albshausen am Samstagmorgen (im Hintergrund: Niederbiel). Foto: Harry Bittrich Land unter zwischen Allendorf und Haiger: Hier hat der Haigerbach am Freitag die Wiesen unter Wasser gesetzt (links). In diesem Tal sollte ursprünglich ein Teil des Hessentags 2022 stattfinden. Inzwischen sind diese Pläne für das Landesfest aber geändert worden. Foto: Christoph Weber Sogar hoch auf dem Westerwald gab es Hochwasser: Im Renneroder Ortsteil Neunkirchen schoben die Fluten Schnee- und Eisreste über die Hauptstraße.Foto: Jörg Fritsch In Büdingen im Wetteraukreis hat das Hochwasser katastrophale Ausmaße: Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt durch eine überschwemmte Straße in der Innenstadt. Derweil warten Bewohner eines Alten-und Pflegeheimes in ihren Rollstühlen auf den Transport zu einer Sammelstelle, nachdem das Heim wegen des Hochwassers hatte komplett evakuiert werden müssen.Fotos: 5Vision.media/Rumpenhorst/dpa Wassersportler waren am Sonntag unterwegs auf dem Altrhein. Hier zu sehen ist Jürgen Mönnig vom Drachenbootverein Darmstadt/Groß-Gerau am Ufer des Kühkopfparkplatzes in Stockstadt. Foto: Vollformat / Robert Heiler Land unter am Steindamm in Trebur, der vom Wasser komplett überspült wurde. Foto: Vollformat / Frank Möllenberg