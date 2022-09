„Hof Tolle“ für Klimastrategie ausgezeichnet

Eine Kuh steht unter wolkenverhangenem Himmel. (Bild: dpa) (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild)

Kassel/Berlin - Der Landwirtschaftsbetrieb „Hof Tolle“ aus Calden bei Kassel ist für seine Klimastrategie mit dem Bundespreis „Blauer Kompass“ ausgezeichnet worden. Der Preis in der Kategorie „Private und kommunale Unternehmen“ sei mit 25.000 Euro verbunden, teilten das Bundesumweltministerium und das Umweltbundesamt am Freitag in Berlin mit. Ziel des Wettbewerbs sei es, innovative und nachhaltige Lösungen für die Vorsorge und die Anpassung an die Folgen der globalen Klimakrise, wie Hitze, Dürre und Starkregen, zu präsentieren.

Der Hof Tolle zeige, wie Klimaanpassung in der Landwirtschaft funktionieren könne, hieß es in der Mitteilung. Sein Ziel sei eine individuelle Klimastrategie für jedes einzelne landwirtschaftliche Unternehmen - „nicht als einmalig erstelltes Konzept, sondern als dynamischer Prozess“.

