Höhere Ausgaben für Tagesbetreuung von Kindern

Banknoten von 50, 20 und 10 Euro. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild/Archiv (Bild: dpa) (Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild/Archiv)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Von den verschiedenen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe wurden im vergangenen Jahr 4,5 Milliarden Euro in Hessen ausgegeben. Das bedeutet einen Anstieg von rund 248 Millionen Euro im Jahresvergleich, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Vor allem für die Tagesbetreuung für Kinder sei mehr Geld ausgegeben worden. Mit rund drei Milliarden Euro seien mehr als 66 Prozent der gesamten Ausgaben in diesen Bereich geflossen. Das ist ein Plus von 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Einnahmen beliefen sich nach Angaben der Statistiker auf 275 Millionen Euro. Mit rund 181 Millionen Euro stammte demnach der größte Teil aus den Tageseinrichtungen für Kinder. Dabei handele es sich etwa um die Kindergartenbeiträge. Die Einnahmen seien im Vergleich zum Vorjahr erheblich zurückgegangen. In Hessen ist seit Mitte 2018 der Besuch des Kindergartens vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt für alle Kinder bis zu sechs Stunden täglich gebührenfrei.