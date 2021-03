Hunderte demonstrieren gegen Auftritt von Björn Höcke

Zahlreiche Menschen protestieren vor dem Rathaus in Offenbach. Foto: Boris Roessler/dpa (Bild: dpa) (Foto: Boris Roessler/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Offenbach - Hunderte Menschen haben sich am Donnerstag in Offenbach versammelt, um gegen einen Auftritt des thüringischen AfD-Landeschefs Björn Höcke zu protestieren. Unter dem Motto «Bunt statt braun» hatte ein Bündnis von Gewerkschaften, Parteien und anderen Organisationen zu der Demonstration aufgerufen. «Kein Fußbreit dem Faschismus» stand unter anderem auf Plakaten. Auch Oberbürgermeister Felix Schwenke (SPD) hatte eine Rede angekündigt.

Höcke, der als Rechtsaußen seiner Partei gilt, sollte am frühen Nachmittag bei einer Veranstaltung der AfD im Kommunalwahlkampf in Offenbach sprechen. Höcke ist Gründer des formal inzwischen aufgelösten «Flügels», den der Verfassungsschutz als «erwiesen rechtsextremistische Bestrebung» eingestuft hat.

Die AfD-Veranstaltung findet in der Nähe des Mahnmals für die Opfer des Nationalsozialismus in Offenbach statt, was schon vor der Veranstaltung für Empörung gesorgt hatte. Die Jüdische Gemeinde der Nachbarstadt Frankfurt erklärte, es handele sich um «eine geschmacklose Provokation, die durch die Einladung des rechtsextremen Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke ihren verstörenden Höhepunkt findet». Ein Großaufgebot der Polizei trennte am Donnerstag die AfD-Veranstaltung und die Gegendemo voneinander.

© dpa-infocom, dpa:210304-99-687379/3