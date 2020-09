Hunderte Klinikbeschäftigte demonstrieren für mehr Geld

«Warnstreik!» steht auf einem Schild. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen/Marburg - Mehrere hundert Beschäftigte des Uni-Klinikums Gießen und Marburg sind am zweiten Tag eines Warnstreiks für ihre Tarif-Forderungen auf die Straße gegangen. An Kundgebungen an den beiden Standorten der mittelhessischen Klinik hätten sich am Mittwoch jeweils rund 300 Menschen beteiligt, berichtete ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi. Die Versorgung von Notfallpatienten sei trotz des Ausstands sichergestellt.

Aufgerufen zu dem Warnstreik waren die etwa 7800 nicht-ärztlichen Beschäftigten wie Pfleger, Physiotherapeuten oder Verwaltungsmitarbeiter. Anlass sind Verdi zufolge stockende Tarifverhandlungen, bei denen mehr Geld für diese Berufsgruppen gefordert wird. Die Geschäftsführung des privatisierten Universitätsklinikums hält den Warnstreik für unbegründet und sieht die Gespräche auf einem guten Weg. Die Verhandlungen sollen am 21. Oktober weitergehen.