Hunderte Mitarbeiter machen nach Feier Corona-Test

Marburg/Gießen - Nach einer privaten Feier mit Corona-Infektionen in Mittelhessen laufen die Tests bei mehreren hundert Mitarbeitern eines Design-Unternehmens. Man hoffe, am Donnerstag die Produktion teilweise und mit den bis dahin negativ getesteten Beschäftigen wieder anfahren zu können, sagte Pia Meier von der Geschäftsführung am Mittwoch. Die Firma mit insgesamt 700 Mitarbeitern hatte wegen mehrerer bestätigter Corona-Fälle vorübergehend ihre beiden Werke in Marburg und Fronhausen geschlossen.

Der Kreis Marburg-Biedenkopf sprach von einer «sehr guten» Reaktion. «Das hat uns bei der Aufklärung geholfen», sagte ein Sprecher. Das Vorgehen habe die nötige Zeit verschafft, in Ruhe das Infektionsgeschehen aufzuarbeiten.

Nach Behördenangaben fand die Familienfeier, bei der auch Kollegen dabei waren, Ende September in einem Gastronomiebetrieb im benachbarten Kreis Gießen statt. Von 25 der 27 Anwesenden lagen Anfang der Woche positive Nachweise vor.

Der Landkreis Gießen hatte das Verhalten der Gäste auf der Geburtstagsfeier kritisiert und von Geburtstagsliedern, Umarmungen «und sogar Küsschen» gesprochen. Das Unternehmen betonte: Die Arbeitskollegen hätten dies «definitiv» nicht getan, sagte Meier dem Sender Hit Radio FFH. Man habe sich an die Corona-Bedingungen gehalten. In der Nacht sei allerdings ein Ständchen gesungen worden, möglicherweise sei dabei das Virus verbreitet worden.