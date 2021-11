Im Livestream: Hessische Regierung zu neuen Corona-Maßnahmen

WIESBADEN - Im Nachgang zu den Beschlüssen der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten von Donnerstag berät die Hessische Landesregierung am Freitag über die konkrete Umsetzung der geplanten Maßnahmen in Hessen. Das Ergebnis dieser Beratungen stellen der Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier und Sozialminister Kai Klose in einer Pressekonferenz vor.