Mittwoch,
20.05.2020 - 00:00
2 min
Immer häufiger streikt die Psyche
Barmer-Analyse: Krankheitstage wegen seelischer Leiden nehmen in Hessen seit Jahren zu. Die Zahlen sind aber je nach Landkreis sehr unterschiedlich.
Von Sonja Werner
Reporterin Politik
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