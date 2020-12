Eine Flüssigkeit tropft aus der Kanüle einer Spritze. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa (Bild: dpa) (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Hessen bekommt in einem ersten Schritt knapp 10 000 Dosen des Impfstoffs gegen das Coronavirus und wird ab kommendem Sonntag (27. Dezember) mit dem Impfen beginnen. Das sagte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Dienstag in Wiesbaden. Die Hälfte dieser Dosen werde an dem Sonntag auch schon verbraucht. Eintreffen wird der Impfstoff in Hessen Beuth zufolge am Samstag.