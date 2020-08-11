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Dienstag, 11.08.2020 - 00:00
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In Südhessen fehlen Wohnungen

Betrachtet man ganz Hessen, werden in den nächsten 20 Jahren genügend Wohnungen für den steigenden Bedarf gebaut. Probleme wird es aber in den Großstädten geben.

Christian Stang: Reporter Politikredaktion Wiesbaden
Von Christian Stang
Reporter Politikredaktion Wiesbaden

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