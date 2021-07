Innengastronomie: Bouffier denkt über Testpflicht-Ende nach

Medizinisch geschultes Personal führt einen Corona-Schnelltest durch. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Kay Nietfeld/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden - Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) erwägt, die Testpflicht für die Innengastronomie aufzugeben. «Wir sind in der sehr glücklichen Lage, dass die Entwicklungen in unseren Krankenhäusern kontinuierlich nach unten gehen. Und dann muss man sehen: Alles was wir machen, sind ja Einschränkungen von Grundrechten. Und deshalb wird man jetzt auch Stück für Stück in den Innenbereichen und in den Gaststätten sagen, OK, wir können aufs Testen verzichten», sagte er im Sommerinterview mit «RTL Hessen» (Freitag). Das gelte aber nur, so lange die Inzidenz sehr niedrig sei. Steige sie wieder, müsse der Schutzmechanismus wieder greifen.

Zudem denkt Bouffier über das Ende kostenloser Selbsttests nach. «Darüber müssen wir reden. Wir haben bisher ja alles kostenlos zu Verfügung gestellt. Aber andererseits muss man sagen: Irgendwann ist auch mal gut.» Der Ungeimpfte könne an seinem Leben festhalten, «aber wenn er mal ins Kino will: Warum soll ich eigentlich auf Dauer, jahrelang, für ihn, der ja eine andere Möglichkeit hätte, Steuergelder ausgeben. Dieser Frage müssen wir uns stellen», sagte der Ministerpräsident.

