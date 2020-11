Innenminister Beuth in Quarantäne: Erster Test negativ

Peter Beuth (CDU), Innenminister von Hessen. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) ist nach einer bestätigten Infektion mit dem Coronavirus in seinem persönlichen Umfeld in häuslicher Quarantäne. Ein erster Corona-Test war nach Angaben des Ministeriums negativ, am Sonntag sei ein weiterer Test erfolgt, dessen Ergebnis für Montag erwartet werde. Dem Innenminister gehe es gut, bisher zeigten sich keine Symptome, sagte ein Sprecher am Sonntag in Wiesbaden. Beuth führe seine Amtsgeschäfte von zuhause aus weiter.

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will im Laufe der kommenden Woche seine häusliche Corona-Quarantäne verlassen und die Amtsgeschäfte in der Wiesbadener Staatskanzlei wieder aufnehmen. Auch Regierungssprecher Michael Bußer ist nach Angaben vom Donnerstag noch in Quarantäne. Beide wurden negativ auf das Virus getestet.