Innenminister ordnet für Hessen Trauerbeflaggung an

Wiesbaden - Nach dem Tod von Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) werden in Hessen die Fahnen auf halbmast gesetzt. Innenminister Peter Beuth (CDU) ordnete am Sonntag für drei Tage Trauerbeflaggung an allen öffentlichen Gebäuden und Dienststellen des Landes an. Er empfahl unter anderem allen Städten und Gemeinden, sich anzuschließen. «Der plötzliche Tod von Dr. Thomas Schäfer macht mich sehr traurig», erklärte Beuth laut einer Mitteilung seines Ministeriums. «Er hinterlässt politisch, fachlich und menschlich eine große Lücke.»