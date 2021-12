Interesse an Öko-Landbau in Hessen gestiegen

Eine Kuh steht auf einer Weide. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden - Im Jahr 2020 hat es einen Zuwachs an landwirtschaftlichen Öko-Betrieben ist Hessen gegeben. Wie das Umweltministerium auf eine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion in Wiesbaden mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 63 zusätzliche Ökolandbau-Höfe gezählt. Im Jahr zuvor habe die Steigerung lediglich bei 21 Öko-Betrieben gelegen. «Der Anstieg zeigt, dass es grundsätzlich ein großes Interesse an Ökolandbau gibt», teilte das Umweltministerium mit. Darüber hinaus gäbe es keinen speziellen Grund.

