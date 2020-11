Internet aus dem All: Elon Musk gründet Starlink-Ableger

Elon Musk Anfang des Jahres bei einer Pressekonferenz auf dem Raumfahrtstützpunkt Cape Canaveral. (Archivfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Weltweit Internet-Zugang aus dem All, das ist eine der Visionen des amerikanischen Unternehmers Elon Musk, der dafür schon mehr als 700 Satelliten in den Weltraum geschossen hat. Jetzt hat der Gründer des Elektroauto-Unternehmens Tesla auch in Deutschland einen Ableger seiner Firma Starlink gegründet. Wie die "Welt am Sonntag" berichtete, hat Musk im Frankfurter Handelsregister die Starlink Germany GmbH eintragen lassen, die Dienstleistungen für Internetverbindungen sowie Verkauf und Vermietung dafür notwendiger Einrichtungen anbieten soll.

Der 49-jährige Unternehmer schafft sich nach dem geplanten Tesla-Werk bei Berlin damit nun ein zweites Standbein in Deutschland und will mit der Neugründung offenbar in die im weltweiten Vergleich unterdurchschnittliche digitale Infrastruktur investieren.

Ziel von Starlink ist es unter anderem, mit Unterstützung von Satelliten aus dem Orbit Internetzugänge in aller Welt zu schaffen. Ende dieses Jahres soll das Projekt in Nordamerika starten, kommendes Jahr weltweit. Dafür hat das Musk-Unternehmen SpaceX bereits die Lizenz, knapp 12.000 Satelliten im Erdorbit zu platzieren, bis zu 30.000 weitere sollen folgen.