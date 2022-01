Inzidenzen in Hessen steigen: Erste Kommune über 2000

Ein Arzt hält einen Tupfer, mit dem ein Abstrich für einen Coronatest gemacht wird. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden/Berlin - Die Inzidenz-Werte steigen in Hessen weiter an. Die für die Pandemie-Einschätzung wichtige Hospitalisierungsinzidenz stieg nach Angaben des Sozialministeriums am Donnerstag auf 4,53 nach 4,04 am Vortag. Eine Woche zuvor hatte der Wert noch bei 3,83 gelegen. Die Zahl gibt an, wie viele Covid-19-Patienten pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen neu in Kliniken aufgenommen wurden.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz stieg nach Angaben des Robert Koch-Instituts erneut auf 1202,1 nach 1093,4 am Vortag. Landesweit wurden binnen 24 Stunden laut RKI 17.870 Neuinfektionen registriert. 17 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Seit Beginn der Pandemie vor rund zwei Jahren haben sich damit in Hessen 655.261 Menschen infiziert und 8783 sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

In der Stadt Offenbach stieg die Zahl der gemeldeten Infektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche als erste hessische Kommune über den Wert von 2000. Dort lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 2148,3 (Stand 3.47 Uhr).

Möglicherweise könnten die Zahlen aber insgesamt höher liegen. Die Gesundheitsämter von Frankfurt und dem Landkreis Fulda hatten am Mittwoch von einem fehlerbehafteten Update der Übermittlungssoftware des RKI berichtet. Sie gingen davon aus, dass die Inzidenzen höher liegen dürften. Am Mittwoch lagen die Werte in Frankfurt bei 1352,4 und im Landkreis Fulda bei 295,9. Für den Donnerstag meldete das RKI Werte von 1587 beziehungsweise 617,9.

Nach Angaben des RKI vom Donnerstag sind bei der Software Verbesserungen nötig. Dabei geht es «neben der Behebung von aktuellen Problemen in der Software auch um Verbesserungen der Benutzerführung, damit Vorgänge einfacher und schneller bearbeitet werden können», teilte eine RKI-Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Darüber hinaus gehe es «um technische Ertüchtigungen, damit die großen Datenmengen insgesamt bewältigt werden können». Es sei dem RKI bekannt, dass es aufgrund der sehr hohen Anzahl der Meldungen in den Ämtern zu einem Rückstau komme. Dies sei auch in den Ämtern ohne eventuelle Softwareprobleme der Fall.

Von den stark steigenden Corona-Zahlen sind auch die hessischen Flüchtlingsunterkünfte betroffen. An allen Standorten der Erstaufnahmeeinrichtung im Land seien insgesamt 612 Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Virus infiziert, teilte das Sozialministerium mit. Zuvor hatten verschiedene Medien berichtet. In den hessenweit sieben Standorten und fünf angemieteten Jugendherbergen leben nach Angaben des Ministeriums derzeit 4614 Menschen.

Die Asyl- und Flüchtlingsexperten von SPD- und Linke-Fraktion sprachen von unhaltbaren Bedingungen in den Unterkünften. Verschiedene Zimmer seien nur durch Vorhänge voneinander getrennt und nach oben hin offen. Abstand halten sei kaum möglich, Luftfilter nicht ausreichend vorhanden. Die Landesregierung müsse endlich handeln und die Geflüchteten dezentral unterbringen, mahnten Saadet Sönmez (Linke) und Nadine Gersberg (SPD).

Weiterhin gelten nach den Kriterien des Sozialministeriums in Hessen alle 26 Gebietskörperschaften als Hotspots. Dort gelten strengere Maßnahmen in fast allen Bereichen. Hotspot wird eine Kommune oder ein Landkreis, wenn an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Inzidenz über dem Wert 350 liegt. Nach fünf Tagen darunter fällt die Region aus der Regelung hinaus.

Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser in Hessen wurden am Donnerstag 180 Covid-19-Patienten behandelt. Das geht aus Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) hervor (Stand 10.05 Uhr). 99 von ihnen mussten beatmet werden.

