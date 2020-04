Jede fünfte Lehrkraft fällt für Präsenzunterricht aus

Ein Lehrer steht in einem Gymnasium an der Tafel. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden - Jede fünfte Lehrkraft an hessischen Grundschulen kann in der Corona-Pandemie voraussichtlich nicht im Präsenzunterricht an den Schulen eingesetzt werden. Diese Lehrerinnen und Lehrer gehörten entweder selbst zu einer Risikogruppe oder lebten mit Menschen aus einer Risikogruppe zusammen, sagte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Freitag in Wiesbaden. Das Land schätze deren Anteil auf 20 Prozent. Die betroffenen Kollegen sollen vorrangig die Betreuung der Jahrgänge übernehmen, die weiter von zuhause aus lernen.

Vom kommenden Montag an werden die Schulen schrittweise wieder öffnen. Zunächst sollen die Abschlussklassen der weiterführenden Schulen und die 4. Klassen der Grundschulen zurückkehren. Das betrifft rund 160 000 der insgesamt 760 000 hessischen Schülerinnen und Schüler.