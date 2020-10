Jüdische Gemeinde übergibt Wachcontainer an Polizei

Ein Polizist steht an dem neuen Wachcontainer vor dem Ignatz Bubis-Gemeindezentrum der Jüdischen Gemeinde Frankfurt. Der von der Gemeinde erbaute und finanzierte Container wurde jetzt offiziell der Frankfurter Polizei übergeben, die dauerhaft das Gebäude bewacht. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa (Bild: dpa) (Foto: Frank Rumpenhorst/dpa)

Frankfurt/Main - Die Jüdische Gemeinde Frankfurt hat einen selbstfinanzierten Wachcontainer an die Polizei übergeben. Er beinhalte Klimaanlage, Heizung und Internetanschluss, sagte Vorstandsmitglied Leo Latasch am Dienstag. Mehr als 90 000 Euro habe die Gemeinde dafür aufgebracht. Das Gelände mit einer neuen Schule und dem Ignatz Bubis-Gemeindezentrum wird von der Polizei bewacht. Die diensthabenden Beamten sollen diese Zeit nicht in einem Auto verbringen müssen, sagte Latasch. Zusätzlich gibt die Gemeinde den Angaben zufolge 1,2 Millionen Euro jährlich für eigenes Sicherheitspersonal aus.