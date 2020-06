Kabinett gibt grünes Licht für Corona-Sondervermögen

Euro-Banknoten. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Hessens Kabinett hat am Montagabend Pläne für ein milliardenschweres Corona-Sondervermögen verabschiedet. Das teilte ein Sprecher des Finanzministeriums in Wiesbaden nach einer Sitzung in der Staatskanzlei mit. Einzelheiten dazu und zu einem zweiten Nachtragshaushalt sollen am Dienstag bei einer Pressekonferenz um 12.30 Uhr bekannt gegeben werden.

Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) hatte bereits vergangene Woche angekündigt, bis 2023 müsse ein «erheblicher Milliardenbetrag» aufgewendet werden, etwa um die Steuerausfälle beim Land und bei den Kommunen in der Corona-Krise auszugleichen.