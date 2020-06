Kabinett will grünes Licht für Corona-Sondervermögen geben

Euro-Banknoten und Euro-Münzen. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden - Die Pläne für ein milliardenschweres Corona-Sondervermögen in Hessen sollen heute im Kabinett verabschiedet werden. Dies wird voraussichtlich gegen Abend der Fall sein, wenn das Gremium in der Staatskanzlei getagt hat. Einzelheiten zu dem Sondervermögen und einem zweiten Nachtragshaushalt sollen erst am Dienstag bekannt gegeben werden.

Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) hatte angekündigt, bis 2023 müsse ein «erheblicher Milliardenbetrag» aufgewendet werden, etwa um die Steuerausfälle beim Land und bei den Kommunen in der Corona-Krise auszugleichen. Laut einem Bericht der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» beläuft sich die Summe auf zwölf Milliarden Euro.