Kabinett will Raumfahrtstrategie beschließen

Blick auf die Erde - im Mittelpunkt ist der afrikanische Kontinent zu sehen. (Bild: dpa) (Foto: Eumetsat/esa/dpa/Archivbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Darmstadt - Bei einem Besuch bei der europäischen Raumfahrtorganisation Eumetsat in Darmstadt will die hessische Landesregierung am Freitag (10.15 Uhr) ihre künftige Raumfahrtstrategie beschließen. Ziel sei es, alle maßgeblichen Akteure in der Raumfahrt in Hessen zu vernetzen und Synergiepotenziale zu nutzen, teilte die Staatskanzlei in Wiesbaden mit. Seit vergangenem August ist der frühere Generaldirektor der Europäischen Raumfahrtagentur Esa, Johann-Dietrich Wörner, hessischer Raumfahrtkoordinator.

In Hessen haben mehrere nationale und internationale Institutionen aus der Luft- und Raumfahrtindustrie ihren Sitz. Dazu zählen das Europäische Raumflugkontrollzentrum Esoc der Europäischen Weltraumorganisation Esa, die Europäische Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten Eumetsat sowie das Centrum für Satellitennavigation Hessen (cesah).

© dpa-infocom, dpa:220428-99-83749/3