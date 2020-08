Kandidiert Wissler für Linken-Vorsitz?

Gilt als aussichtsreiche Kandidatinnen für den Parteivorsitz: Janine Wissler. (Foto: dpa)

WIESBADEN - Es könnte sein, dass für Janine Wissler die lange Zeit des Grübelns noch in dieser Woche ein Ende findet. Sie denke über eine Kandidatur für den Parteivorsitz der Linken im Bund nach, hatte sie dieser Zeitung im Januar gesagt. Sie sei dabei, das Für und Wider abzuwägen, meinte die 39-Jährige damals, die Fraktionsvorsitzende der Linken im hessischen Landtag ist. Nun, mit dem Rückzug von Katja Kipping und Bernd Riexinger von der Spitze der Bundespartei, werden die Hessin und Susanne Hennig-Wellsow, Chefin der Linken in Thüringen, als aussichtsreiche Kandidatinnen für deren Nachfolge genannt. Und nur für den Fall, dass Wissler doch noch absagt, werden einem weiteren Hessen immerhin Außenseiterchancen eingeräumt: Ali Al-Dailami aus Gießen, der bereits als stellvertretender Vorsitzender im Bundesvorstand der Linken vertreten ist. Er wurde im Jemen geboren und hat als Sohn politischer Flüchtlinge immer wieder auf die Probleme in der Heimat seiner Eltern aufmerksam gemacht. Er gehört dem Bundesvorstand der Partei seit 2008 an und ist dort zuständig für Innen-, Migrations- und Integrationspolitik.

Angriffslustig und rhetorisch stark

Janine Wissler hat sich in Hessen den Ruf einer angriffslustigen, rhetorisch starken Politikerin erworben. Sie ist am linken Flügel ihrer Partei verortet, hat aber das Talent, pragmatische Lösungen zu finden. Parteifreunde sagen über sie, mit ihr wäre es möglich, Brücken zur SPD zu bauen. Immerhin wäre sie 2013 als Fraktionsvorsitzende im hessischen Landtag auch bereit gewesen, eine rot-grüne Landesregierung zu tolerieren, oder ein rot-rot-grünes Bündnis zu schmieden – was allerdings an unterschiedlichen Vorstellungen zum Frankfurter Flughafen und zum Umgang mit der Schuldenbremse gescheitert war. Das Ergebnis ist bekannt: Die Grünen hatten sich stattdessen mit der CDU auf Bildung einer Koalition geeinigt.

Während sich die Linke im Landtag mit Janine Wissler als Fraktionsvorsitzender zu einer effizient arbeitenden Oppositionspartei gemausert hat, ist die Bundespartei von den seit Jahren währenden Flügelkämpfen zusehends ermattet. In dieser Situation könnte es auf die Integrationskraft der noch zaudernden Hessin ankommen, die beiden verfeindeten Lager zu einen. Dafür, dass ihr das gelingen könnte, gibt es ein Indiz: 2018, als sie der Bundesparteitag als stellvertretende Vorsitzende bestätigt hatte, erzielte Wissler über 80 Prozent und damit das bei Weitem beste Ergebnis aller anderen Stellvertreter.

Tatsächlich hat die Hessin in den vergangenen Monaten einiges dafür getan, sich bundesweit bekannt zu machen. Sie war immer wieder Gast in Talk-Shows, etwa bei Maybrit Illner. Für den Fall, dass sie nun tatsächlich Bundesvorsitzende ihrer Partei würde, gilt es als durchaus denkbar, dass sie zumindest für eine Zwischenzeit weiterhin in Hessen Politik macht. Es fiele ihr schwer, Wiesbaden zu verlassen, heißt es.