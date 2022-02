Karnevalsvereine sagen wegen Krieg Rathauserstürmung ab

Jetzt teilen:

Frankfurt - Die Frankfurter Karnevalsvereine haben die für Samstag geplante Rathauserstürmung auf dem Römerberg wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine abgesagt. „Die Fassungslosigkeit und unsere Wut über den Angriff auf einen souveränen europäischen Staat lassen derzeit fastnachtliche Aktivitäten in den Hintergrund rücken“, teilte der Große Rat der Karnevalsvereine am Freitag mit. Aus Respekt und Mitgefühl für die Menschen in der Ukraine und allen Landsleuten, die in unserer Stadt und der Region leben und ihre Familien und Freunde in absoluter Gefahr wissen, könne und wolle man hier nicht unbeschwert Fastnacht feiern. Gerade die Fastnachtsvereine stünden für Demokratie, Freiheit, Solidarität und ein friedliches Miteinander.

Die Entscheidung sei in enger Abstimmung mit Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) und den verantwortlichen der Stadt gefallen. Die Rathauserstürmung zählt zu den Höhepunkten des Karnevals in Frankfurt.

