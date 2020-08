Kassel: Infektionen von Reise-Heimkehrern verspätet gemeldet

Ein Abstrichstäbchen für einen Corona-Test. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild)

Kassel - Der Stadt Kassel sind eigenen Angaben zufolge Corona-Infektionen von Reiserückkehrenden verspätet aus Bayern gemeldet worden. In der Stadt sei die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle binnen eines Tages um 26 deutlich angestiegen, hieß es am Samstag. Im Landkreis Kassel sei die Zahl der aktuell Infizierten um 6 auf 24 gestiegen. «Ein Großteil der betroffenen Personen ist von Reisen aus der Balkanregion zurückgekehrt», heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Nach bisherigen Erkenntnissen seien diese Personen bereits vor mehreren Tagen bei ihrer Einreise nach Deutschland an der Grenze in Bayern getestet worden. «Die positiven Testergebnisse sind der Stadt Kassel jedoch erst am Freitag, 14. August, mitgeteilt worden.»

«Zwar sind die Infektionszahlen vergleichsweise stark gestiegen, dennoch sehen wir derzeit keinen Anlass, um für das Gebiet der Stadt Kassel lokale Einschränkungen zu verfügen», teilte Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) mit. Aber es sei Vorsicht geboten. Die jüngsten Infektionen gingen aber nicht nur auf Urlaubs- und Auslandsaufenthalte zurück, sondern auch auf Ereignisse innerhalb von Familien.

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die Ergebnisse von 44 000 Tests, die in Bayern meist an den mobilen Testzentren an Autobahnraststätten von Urlaubsrückkehrern genommen worden waren, noch nicht bei den Betroffenen gelandet waren. Darunter sollen auch mehr als 900 positive Tests sein.