Kaum Corona-Verstöße: Leere Straßen wegen schlechten Wetters

Frankfurt/Kassel/Gießen/Offenbach - Angesichts des schlechten Wetters haben Hessens Ordnungskräfte am Samstag nur wenige Verstöße gegen das Kontaktverbot in der Corona-Pandemie registriert. Bei Regen und Temperaturen zwischen acht und zwölf Grad verschlug es nur wenige Hessen nach draußen - trotz geöffneter Geschäfte. «Es läuft alles ruhig und gesittet ab», sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Frankfurt. Auch die Dienststellen in Darmstadt, Offenbach, Kassel und Gießen meldeten keine größeren Einsätze.