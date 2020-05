Kaum größere Verstöße gegen Corona-Regeln in Hessen

Kunden desinfizieren ihre Hände am Eingang eines Textilgeschäfts auf der Frankfurter Einkaufsmeile Zeil. Mit dem Start ins Wochenende gab es in Hessen viele Corona-Lockerungen, unter anderem entfällt die Verkaufsflächenbegrenzung von 800 Quadratmetern für Geschäfte im Einzelhandel. (Foto: dpa)

HESSEN - Bei durchwachsenem Wetter haben die Ordnungskräfte in Hessen bis zum frühen Samstagnachmittag kaum größere Verstöße gegen die gelockerten Corona-Beschränkungen festgestellt. Bei teilweise Regen hielt sich der Andrang in den Innenstädten nach Polizeiangaben beispielsweise in Wiesbaden oder Fulda trotz des Muttertags am Sonntag in Grenzen.

Bei einer nicht angemeldeten Kundgebung mit zeitweise mehr als 500 Teilnehmern in Frankfurt wurde nach Polizeiangaben allerdings der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen einzelnen Personen unterschritten. Die Polizei wies nach eigenen Angaben darauf hin, löste die Kundgebung aber nicht auf. Die Demonstranten zogen mit Transparenten durch die Innenstadt und riefen "legt den Maulkorb ab", "schließt Euch an" und "Widerstand". In Kassel war nach Polizeiangaben ebenfalls eine Kundgebung gegen die Beschränkungen geplant.

Mit dem Start ins Wochenende gibt es in Hessen viele Lockerungen. Freizeitsport ist wieder möglich, wenn er kontaktfrei und mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen einzelnen Personen ausgeübt werden kann. Auch Theater sowie Opern- und Konzerthäuser durften unter Auflagen von Samstag an wieder öffnen. Die Verkaufsflächenbegrenzung von 800 Quadratmetern für Geschäfte im Einzelhandel entfällt. Versammlungen mit bis 100 Teilnehmern sind ohne vorherige Genehmigung möglich, wenn ein Hygiene- und Abstandskonzept vorhanden ist.