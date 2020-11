Keine weiteren Mitarbeiter im Gefängnis infiziert

Ein Arzt macht einen Abstrich für einen Corona-Test. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden/Frankfurt - Bei dem Coronavirus-Ausbruch in der Frankfurter Justizvollzugsanstalt haben sich zumindest keine weiteren Mitarbeiter angesteckt. Die Testergebnisse der Insassen lagen am Donnerstagnachmittag noch nicht vor, wie das Justizministerium in Wiesbaden berichtete. Das Ergebnis von acht Bediensteten sei vorab übermittelt worden: alle seien negativ. Zuvor waren 28 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden: 26 Gefangene und 2 Bedienstete. Insgesamt sollten 140 Personen getestet werden.