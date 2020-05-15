Freitag,
15.05.2020 - 00:00
2 min
Kindergarten-Eltern in Hessen fühlen sich alleingelassen
Die Kitas in Hessen sollen vom 2. Juni an wieder im Regelbetrieb öffnen – eingeschränkt, wohlgemerkt. Viele Fragen dazu sind noch offen.
Von Christian Matz
Reporterchef
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