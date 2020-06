Kirche stellt Statistik vor: Auskunft zu Austritten

Das Kreuz einer evangelisch-lutherischen Kirche in der Abenddämmerung. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Darmstadt/Kassel/Hannover - Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die Landeskirchen in Hessen ziehen heute Bilanz und wollen ihre Statistiken für das Jahr 2019 bekanntgeben. Daraus geht zum Beispiel hervor, wie viele Menschen der Kirche noch angehören und wie viele Austritte von Mitgliedern zu verzeichnen sind. Die EKD sowie die in Darmstadt ansässige Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) und die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) mit Sitz in Kassel werden ihre Statistiken herausgeben, wie sie auf Anfrage bestätigten.

In den vergangenen Jahren veröffentlichte die EKD am selben Tag ihre Bilanz wie die katholische Kirche in Deutschland. Ob das auch diesmal wieder so sein wird - dazu wollte sich ein Sprecher der Deutsche Bischofskonferenz (DBK) in Bonn nicht äußern.

Zuletzt hatten die drei Bistümer und die beiden evangelischen Landeskirchen allesamt mit sinkenden Mitgliederzahlen zu kämpfen. Zehntausende Menschen traten aus den Kirchen aus. Am Ruf der katholischen Kirche in Deutschland nagen seit Jahren besonders die Skandale um sexuellen Missbrauch und die Aufarbeitung der Fälle.