Kirchenpräsident Jung: Corona-Krise ist keine Strafe Gottes

Mainz/Darmstadt - Die Corona-Pandemie darf nach Ansicht von Kirchenpräsident Volker Jung nicht als Strafe Gottes gedeutet werden. «Das kann und darf heute so nicht gesagt werden», schrieb der Präsident der Evangelischen Kirchen in Hessen und Nassau am Montag in einem Gastbeitrag für die Zeitungen der VRM («Allgemeine Zeitung», «Wiesbadener Kurier», «Darmstädter Echo»). Es dürfe durch solche Erklärungsversuche nicht überdeckt werden, für welche Krankheiten und Katastrophen die Menschen selbst verantwortlich seien. Die biblischen Überlieferungen zeigten außerdem, dass Gott nicht Leiden und Tod für die Menschen wolle, sondern Leben.

Die derzeit kursierenden Verschwörungstheorien könnten sehr gefährlich werden, schrieb Jung. «Jetzt ist es wichtig, nicht zu fantasieren, sondern wissenschaftlich Ursachenforschung zu betreiben und auch zu klären, wo es menschliche Fehler und menschliches Verschulden gab.»