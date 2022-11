Klimaprotest in Hörsaal: Uni Marburg verlängert Duldung

Jetzt teilen:

Marburg (dpa/lhe) - - Die Uni Marburg hat ihre Duldung einer Klima-Protestaktion von Studierenden in einem großen Hörsaal verlängert. Nach einem Gespräch des Präsidiums mit den Demonstrierenden sei diese bis Freitagmittag verlängert worden, teilte die mittelhessische Hochschule am Donnerstag mit. Am Montag hatten demnach etwa 30 Klimaaktivisten begonnen, den Hörsaal zu besetzen. Diese wollen mit ihrer Aktion auf den Klimawandel aufmerksam machen und fordern unter anderem eine Verkehrswende und die Abkehr von fossilen Energieträgern.