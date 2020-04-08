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Mittwoch, 08.04.2020 - 04:45
4 min

Klöckner zu Erntehelfern: „Geht um unser aller Versorgung“

Ministerin Julia Klöckner zeigt sich erleichtert, dass nun doch ausländische Erntehelfer einreisen dürfen. Im Interview spricht sie über die Kosten und die Zukunft der Landwirtschaft.

Thomas Ehlke: Reporter Politikredaktion
Von Thomas Ehlke
Reporter Politikredaktion
Ministerin Julia Glöckner zeigt sich erleichtert, dass nun doch ausländische Erntehelfer einreisen dürfen. Sie werden unter anderem zur Spargelernte benötigt. Foto: dpa

Ministerin Julia Glöckner zeigt sich erleichtert, dass nun doch ausländische Erntehelfer einreisen dürfen. Sie werden unter anderem zur Spargelernte benötigt. (Foto: dpa)

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