Mittwoch, 08.04.2020 - 04:45
4 min
Klöckner zu Erntehelfern: „Geht um unser aller Versorgung“
Von Thomas Ehlke
Reporter Politikredaktion
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