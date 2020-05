Klose kündigt Lockerungen für Kitas, Handel, Gastronomie an

Kai Klose (Bündnis 90/Die Grünen), Sozialminister des Landes Hessen, im Landtag. Foto: Arne Dedert/dpa (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa)

Wiesbaden - Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne) hat weitere Lockerungen in der Corona-Krise angekündigt. Mit den Trägern der Kindertagesstätten wolle er Gespräche darüber beginnen, wie es in den Kitas und der Kindertagespflege zu einem eingeschränkten Regelbetrieb kommen kann, sagte der Minister am Dienstag in einer Regierungserklärung im hessischen Landtag in Wiesbaden. Die konkreten Maßnahmen seien aber abhängig von den Ergebnissen der anstehenden Bund-Länder-Chefgespräche. Jeder weitere Schritt zu mehr Lockerungen setze zudem voraus, dass die Zahl der Infizierten nicht wieder drastisch ansteige.

Eine Öffnung der Kitas sei jedoch nicht einfach, «denn einer Vierjährigen Abstandsregeln beizubringen, stößt zwangsläufig an Grenzen», erklärte Klose. Eingeschränkt werde der Regelbetrieb aber auch sein, weil das Betreuungspersonal aufgrund seines Alters oder von Vorerkrankungen nicht vollständig zur Verfügung steht. Ziel der Landesregierung sei aber, dass jedes Kita-Kind vor den Sommerferien seine Kita noch einmal von innen sieht.

Bei den Gesprächen mit den Kita-Trägern werde er darüber reden, ob parallel zur Öffnung der Grundschulen für die Klassen eins bis drei am 2. Juni eine Phase des eingeschränkten Betriebs möglich sei, kündigte Klose an. Um die Situation der Familien zu erleichtern, werde aber auch angeregt, familiäre Betreuungsgemeinschaften aus zwei Familien zu bilden und sich gegenseitig bei der Betreuung abzuwechseln und zu unterstützen.

Auch für die Geschäfte und den Handel müsse es eine Perspektive geben, betonte der Sozialminister. Die Pflicht zum Bedecken von Mund und Nase, das Abstandhalten und die Hygieneregeln blieben dabei die wichtigsten Instrumente. Ob darüber hinaus auf Dauer Beschränkungen der Verkaufsflächen nötig sein, «werden wir sehen». Auch diese Punkte werden bei dem Gespräch zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten besprochen. Dazu komme das weitere Vorgehen für die Gastronomie. Die Landesregierung werde ferner einen Stufenplan vorstellen, wie wieder mehr soziales und kulturelles Leben möglich sein wird. Zudem werde an einem Konzept für Veranstaltungen bis zu 100 Teilnehmern gearbeitet.

Nicht jeder einzelne Öffnungsschritt könne aber bereits mit einem Datum versehen werden, schränkte Klose ein. Eine grundlegende Voraussetzung dafür seien mehr Tests. «Denn wenn wir lockern, werden sich auch wieder mehr Menschen infizieren», erklärte der Sozialminister. Die Zahlen der Neuinfizierten seien derzeit auch deshalb niedrig, weil weniger getestet werde als im Februar und März, als viele Menschen aus den Alpen zurückgekehrt waren. Wegen der Erkältungszeit hatten zudem auch mehr Menschen Symptome, die auch zu einer Infektion mit dem Virus passten.

Es müsse dann vor allem dort mehr getestet werden, wo ein Infektionsausbruch schnell dramatische Folgen haben kann: In den Krankenhäusern, in den Alten- und Pflegeheimen. Deshalb will Hessen nach Angaben des Ministers zu einem möglichst einheitlichen Vorgehen für diese Einrichtungen kommen. Das solle dazu beitragen, dass akut infizierte Personen gar nicht in die Einrichtung gelangen oder räumlich getrennt behandelt werden.

Das Gesundheitssystem in Deutschland halte den Folgen des Virus stand, weil die Kontaktverbote relativ früh erfolgt seien und die weiteren Maßnahmen greifen, sagte der Sozialminister. «Das darf uns aber nicht täuschen.» Das Virus sei weiter da und gefährlich. Jeden Tag erkrankten und stürben Menschen daran, das gelte auch für Hessen. Deshalb sei es entscheidend, die mühsam errungenen Erfolge nicht zu verspielen und besonnen zu bleiben.