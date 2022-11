Knapp 6,9 Milliarden Euro für Finanzausgleich im Jahr 2023

Jetzt teilen:

Wiesbaden (dpa/lhe) - - Der kommunale Finanzausgleich in Hessen wird im nächsten Jahr ein Gesamtvolumen von knapp 6,9 Milliarden Euro erreichen. Stabilität und Planungssicherheit in den hessischen Kreisen, Städten und Gemeinden seien ein hohes Gut, erklärte Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) am Montag in Wiesbaden. Der kommunale Finanzausgleich sorge dafür, dass alle Kommunen ihre Aufgaben vor Ort gut und beständig erfüllen könnten. Er werde 435 Millionen Euro über der Summe des laufenden Jahres liegen.