Koalition will Oberbürgermeisterwahl am 5. März

Peter Feldmann, abgewählter Oberbürgermeister von Frankfurt am Main. (© Boris Roessler/dpa/Archivbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - - Die Frankfurter Regierungskoalition und die CDU schlagen den 5. März als Termin für die anstehende Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt vor. Das teilte der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Dimitrios Bakakis, am Montag auf Anfrage mit. Der gemeinsame Terminvorschlag der Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt sowie der oppositionellen CDU solle noch an diesem Montagnachmittag eingereicht werden. Die Abstimmung über den Termin in der Stadtverordnetenversammlung ist demnach für die nächste Plenarsitzung am 17. November geplant. Eine etwaige Stichwahl könne am 26. März stattfinden. Amtsinhaber Peter Feldmann (SPD) war am Sonntag bei einem Bürgerbegehren mit klarem Votum abgewählt worden.