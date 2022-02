Kommendes Hochschul-Sommersemester wird in Präsenz geplant

Studierende mit Mund- und Nasenmaske sitzen in einem Hörsaal. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden - Studenten und Studentinnen an Hessens Hochschulen sollen im Sommersemester wieder in Präsenz lernen dürfen. Diese Lockerungen seien unter anderem wegen besserer Schutz- und Präventionsmaßnahmen in der Corona-Pandemie sowie der hohen Impfquote unter den Studierenden von bis zu 95 Prozent möglich, wie das Wissenschaftsministerium am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Digitale Lehrformate könnten weiter als Ergänzung eingesetzt werden.

Die Hochschulen seien mit hybriden Semestern, einer Mischung aus digitalen Formaten und Präsenz-Anteilen, bislang gut durch die Krise gekommen, erläuterte Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne). «Gerade für die Studierenden haben die Einschränkungen der vergangenen Semester jedoch eine wachsende Belastung mit sich gebracht.» Die Entwicklung der Pandemie mache es nun möglich, dem Wunsch nach Präsenz Rechnung zu tragen.

