Kommunalpolitiker wegen Betrugs in Awo-Affäre angeklagt

Frankfurt/Wiesbaden - In der Awo-Affäre ist Anklage gegen einen Wiesbadener Kommunalpolitiker erhoben worden. Dem 40-Jährigen werde Beihilfe zur Untreue im besonders schwerem Fall vorgeworfen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag mit. Er soll als früherer Stadtverordneter im April 2015 mit der damaligen Chefin der Wiesbadener Arbeiterwohlfahrt (Awo) ausgemacht haben, dass der Verband ihm Gehalt zahlt, ohne dass er dafür arbeiten muss. Im Gegenzug habe die Awo-Chefin erwartet, dass der Mann, der auch aktuell ein politisches Amt in der Landeshauptstadt wahrnimmt, die Interessen der Awo „wohlwollend berücksichtigen“ würde. Der Mann äußerte sich auf dpa-Anfrage bisher nicht zu den Vorwürfen.

Insgesamt ging es laut Generalstaatsanwaltschaft um zwei Arbeitsverhältnisse. In dem einen soll der Angeschuldigte während rund zwei Jahren „nicht annähernd die geschuldete Arbeitsleistung von 30 Wochenstunden“ als Referent der Geschäftsführung des Kreisverbands erbracht haben. Dem Kreisverband seien mehr als 100.000 Euro Schaden entstanden. Zudem sei es um ein reines Scheinarbeitsverhältnis als angeblicher Betreuer in einem Altenpflegezentrum gegangen. Der Mann erhielt demnach rund 9400 Euro, dem Arbeitgeber sei ein Schaden von rund 12.000 entstanden.

Es habe sich aber kein Hinweis darauf ergeben, dass die monatlichen Geldzahlungen das Abstimmungsverhalten des Mannes als Stadtverordneter beeinflusst hätten, erklärte die Generalstaatsanwaltschaft. Dies sei sehr schwer nachzuweisen, fügte ein Sprecher hinzu.

Der Prozess soll am Landgericht Wiesbaden stattfinden, das noch über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden muss. Zudem werde weiter ermittelt, ob der Angeschuldigte zusätzlich wegen Verletzung des Dienstgeheimnisses angeklagt wird, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit.

