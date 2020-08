Kommunalvertreter stellen Umfrage zu Hass und Gewalt vor

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Angesichts wachsender Gewalt gegen Kommunalpolitiker stellt der hessische Städte- und Gemeindebund heute (11.00 Uhr) in Wiesbaden aktuelle Umfrageergebnisse vor. Die Studie war gemeinsam mit dem Verband der kommunalen Wahlbeamten in Hessen gestartet worden, um mehr Erfahrungsberichte zu bekommen. «Hass, Drohungen und Gewalt, die Zahl der Beleidigungen gegenüber kommunalen Amts- und Mandatsträgern sowie Mitarbeitern in den Kommunalverwaltungen befinden sich auf einem erschreckend hohen Niveau und nehmen weiter zu», erklärten die Initiatoren der Umfrage.

Aktuell führe die Auseinandersetzung um Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie zu einer weiteren «gesellschaftlichen Gefährdungslage», hieß es. Haupt- und Innenausschuss des Landtags befassen sich Ende August bei einer Anhörung mit dem Thema «Gewalt gegen die hessische Zivilgesellschaft». Nach den Worten von Verbands-Geschäftsführer Karl-Christian Schelzke ist es wichtig, die Bevölkerung auf die Bedrohungen von Kommunalvertretern und auch vielen Ehrenamtlichen und Beschäftigten des öffentlichen Dienstes aufmerksam zu machen.