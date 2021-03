Kommunalwahlen: Auszählung in Frankfurt geht weiter

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main - In Frankfurt ist die Auszählung der Stimmen für die Stadtverordnetenwahl am Vormittag fortgesetzt worden. In der Nacht war sie abgebrochen worden, weil sich die Auswertung der Stimmzettel wegen des hohen Briefwahlaufkommens sehr lange hingezogen hatte. «Mit Rücksicht auf die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer wurde die Auszählung um ca. 3.15 Uhr unterbrochen», hieß es am Montag im zuständigen Wahldezernat.

Nach aktuellem Stand (10.42 Uhr) haben aktuell die Grünen die Nase vorn. Sie kommen derzeit auf 25,6 Prozent, gefolgt von der CDU mit 23,6 Prozent. Die SPD folgt etwas abgeschlagen mit 16,6 Prozent. In der Stadtverordnetenversammlung regierte zuletzt eine Koalition aus CDU, SPD und Grünen. Das Dreier-Bündnis machte immer wieder mit internen Streitereien auf sich aufmerksam.

Für das Trendergebnis werden ausschließlich die Stimmzettel ausgezählt, bei denen die Wähler eine Liste angekreuzt haben. Das endgültige Ergebnis wird im Laufe der Woche erwartet.

In Hessens größter Stadt waren am Sonntag rund 515 000 Wählerinnen und Wähler aufgerufen, die Stadtverordnetenversammlung und die 16 Ortsbeiräte neu zu wählen. Darüber hinaus konnten rund 202 000 über die Zusammensetzung der Kommunalen Ausländerinnen- und Ausländervertretung abstimmen.

