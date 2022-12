Kommunen bekommen Millionen-Förderung für Stadtteile

Jetzt teilen:

Wiesbaden (dpa/lhe) - - Zahlreiche hessische Kommunen bekommen Geld von Land und Bund, um benachteiligte Stadtteile aufzupeppen. Insgesamt stehen 25,7 Millionen Euro bereit, wie das Wirtschaftsministerium in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Gefördert werden Investitionen in Infrastruktur, Wohnen, Bildung und Integration. Mit Blick auf den Klimawandel sollen zudem Frei- und Grünflächen sowie Plätze und Parks bezuschusst werden. Solche Projekte sind Bedingung für die Beteiligung des Bundes an der Förderung.

Die höchsten Zuschüsse erhalten Frankfurt mit zusammen rund 3,6 Millionen Euro, Wiesbaden (2,9 Millionen Euro) und Hanau mit insgesamt 2,6 Millionen Euro. Unter den kleineren Kommunen erhält Steinbach im Hochtaunuskreis mit 2 Millionen Euro den höchsten Einzelbetrag, gefolgt vom osthessischen Bebra (1,2 Millionen Euro).