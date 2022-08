Kommunen erzielen bei Gewerbesteuereinnahmen Höchstwert

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Dank der guten Konjunktur haben die hessischen Kommunen im ersten Halbjahr 2022 rund 3,5 Milliarden Euro Gewerbesteuer eingenommen. Dies ist nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Wiesbaden vom Donnerstag ein neuer Höchststand. Das Aufkommen kletterte um 23,4 Prozent nach oben im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 aus der Zeit vor der Corona-Pandemie.

Den größten Anteil am Gesamtaufkommen im ersten Halbjahr 2022 habe die Stadt Frankfurt mit rund 1,3 Milliarden Euro beigesteuert. In Marburg lagen die Gewerbesteuereinzahlungen mit 223,7 Millionen Euro deutlich über dem Wert des ersten Halbjahres 2021 (76,5 Millionen Euro). Der Impfstoffhersteller Biontech hatte im vergangenen Herbst ein Produktionswerk in Marburg übernommen.

In Darmstadt verringerte sich dagegen das Aufkommen bei der Gewerbesteuer im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,7 Prozent auf 94,3 Millionen Euro, in Offenbach um rund 28 Prozent auf 31,9 Millionen Euro.

© dpa-infocom, dpa:220825-99-515483/2