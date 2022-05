Kommunen profitieren von gestiegenem Gewerbesteueraufkommen

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Die hessischen Kommunen haben im Jahr 2021 von einem deutlich gestiegenen Gewerbesteueraufkommen profitiert. Die Kernhaushalte der Kommunen erzielten einen Finanzierungsüberschuss von 412,3 Millionen Euro, wie das Statistische Landesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Im Jahresvergleich entspreche das einem Plus von 116,9 Millionen Euro. Die Zunahmen seien vor allem auf das stark nach oben gegangene Gewerbesteueraufkommen zurückzuführen.

Insgesamt wiesen 62,2 Prozent der Kommunen in Hessen im Jahr 2021 einen Finanzierungsüberschuss auf. Den höchsten Überschuss habe die Stadt Marburg erzielt. Das größte Defizit meldete nach Angaben der Statistiker die Stadt Darmstadt.

