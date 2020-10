Kommunen schaffen nach Auto-Attacke Barrieren an

Jetzt teilen:

Volkmarsen - Nach der Attacke mit einem Auto auf den Rosenmontagsumzug in Volkmarsen schaffen mehrere Kommunen in Nordhessen gemeinsam Fahrzeugbarrieren an. Die Parlamente in Volkmarsen, Bad Arolsen, Diemelstadt und Breuna hätten einem entsprechenden Beschluss zugestimmt, sagte Bad Arolsens Bürgermeister Jürgen van der Horst (parteilos) am Mittwoch. Die Barrieren sollen 400 000 Euro kosten, 100 000 Euro kommen vom Land Hessen. «Ziel ist eine Beschaffung bis Ende des Jahres oder Anfang des neuen Jahres.» Zuvor hatte der Radiosender Hit Radio FFH über das Thema berichtet.

«Ziel der Kooperation ist es, rechtzeitig jetzt Vorkehrungen zu schaffen, damit wir die kommende Veranstaltungssaison gut organisieren können», sagte van der Horst. Die Barrieren sollen den Vereinen der vier Kommunen aus den Landkreisen Waldeck-Frankenberg und Kassel mitsamt Sicherheitskonzept kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Ein 29-Jähriger soll am Rosenmontag mit einem Auto in den Karnevalsumzug in Volkmarsen absichtlich in eine Menschenmenge gefahren sein. Dutzende wurden verletzt, darunter viele Kinder. Die Zahl der Betroffenen gab die Generalstaatsanwaltschaft zuletzt mit mehr als 150 an. Der Verdächtige sitzt in U-Haft und schweigt zu den Vorwürfen.