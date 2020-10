Konflikt um A49 geht weiter: Neue Proteste und Baumfällungen

Polizisten blockieren Ausbaugegner den Zugang zum Maulbacher Wald. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Homberg/Ohm - Widerstand in Bäumen und mit Musik: Begleitet von weiteren Protestaktionen sind am Mittwoch die Waldrodungen für den Lückenschluss der Autobahn 49 fortgesetzt worden. Erneut konzentrierten sich Arbeiten, Proteste und Polizeieinsatz auf den Maulbacher Wald bei Homberg (Ohm). Ein Polizeisprecher sprach von einem friedlichen Verlauf.

Umweltschützer protestierten musizierend gegen die Rodungen, zudem kletterten Aktivisten wie schon in den vergangenen Tagen auf Bäume. Polizeibeamte waren damit beschäftigt, die Aktivisten aus dem Wald zu bringen und das Gebiet, wo gerodet werden sollte, zu räumen. Ob die Baumfällarbeiten in dem Bereich noch am Mittwoch zum Abschluss kommen, war zunächst unklar.

Für den Nachmittag hatten Aktivisten einen «Waldspaziergang» angekündigt, der in Stadtallendorf starten sollte. In der Nähe der mittelhessischen Stadt liegt der Herrenwald, in dem ebenfalls Rodungen anstehen. Zentrum der Proteste ist aber der Dannenröder Forst bei Homberg, dort haben die Fällarbeiten allerdings noch nicht begonnen.

In der Nähe der Autobahn 5 bei Mücke (Vogelsberg) kontrollierte die Polizei am Mittwoch einem Sprecher zufolge eine Gruppe von etwa zehn Personen, die teils vermummt unterwegs gewesen seien. Es habe sich dann eine «Spontandemo» entwickelt.

Der umstrittene Autobahnabschnitt soll einmal Kassel und Gießen besser miteinander verbinden und wird seit Jahrzehnten geplant. Insgesamt sollen dafür 85 Hektar Wald entlang der geplanten Trasse gefällt werden. Davon gehören 27 Hektar zum Dannenröder Wald sowie weitere 49 Hektar zum nahe gelegenen Herrenwald. Im Maulbacher Wald geht es um 3,5 Hektar.