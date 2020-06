Konjunkturpaket für Hessen mit 1,2 Milliarden Euro

Euro-Banknoten. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden - Das geplante Konjunkturpaket des Bundes zur Bewältigung der Corona-Krise wird den hessischen Landeshaushalt nach groben Schätzungen mit rund 1,2 Milliarden Euro belasten. «Dabei gehen wir davon aus, dass die Senkung der Umsatzsteuer vollständig vom Bund finanziert wird», sagte Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) am Freitag in Wiesbaden. Profiteure des Pakets seien unter anderem die Kommunen - etwa wegen der einmaligen Erstattung von Gewerbesteuerausfällen 2020. Den Kommunen drohen große Finanzprobleme, weil in der Corona-Krise vor allem diese wichtigste Einnahmequelle versiegt.

Die Bundesregierung hat ein 130 Milliarden Euro schweres Konjunkturpaket beschlossen, um die Folgen der Corona-Pandemie zu überwinden. Ziel der historisch großen Staatsausgaben ist es unter anderem, der Wirtschaft in der Corona-Pandemie wieder auf die Beine zu helfen und die Bürger zum Geldausgeben zu bewegen.