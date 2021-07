Konstituierende Sitzung des Hanau-Untersuchungsausschusses

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Der Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags zu dem rassistischen Anschlag von Hanau nimmt am heutigen Mittwoch (11.00 Uhr) seine Arbeit auf. Die konstituierende Sitzung in Wiesbaden ist nicht öffentlich. Der 43-jährige Deutsche Tobias R. hatte am 19. Februar 2020 neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen, bevor er vermutlich seine Mutter und schließlich sich selbst tötete. Im Fokus des Untersuchungsausschusses soll ein mögliches Behördenversagen bei der brutalen Tat stehen.

Die Oppositionsfraktionen von SPD, FDP und Linke hatten gemeinsam den Antrag im Parlament für die Einsetzung des Gremiums eingebracht. Die Regierungsfraktionen von CDU und Grünen votierten bei der Abstimmung im Landtag ebenfalls dafür. Nur die AfD-Fraktion lehnte den Untersuchungsausschuss ab.

© dpa-infocom, dpa:210713-99-369546/2