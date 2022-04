Kooperation für mehr Medizin-Studienplätze wird vorgestellt

Studierende mit Mund- und Nasenmaske sitzen in einem Hörsaal. (Bild: dpa) (Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Fulda - Die Schaffung von mehr Studienplätzen in der Humanmedizin für die Ausbildung junger Ärztinnen und Ärzte ist Thema einer Pressekonferenz des hessischen Wissenschaftsministeriums an diesem Freitag (15.00 Uhr) in Fulda. Dabei soll über eine Kooperation zwischen der Philipps-Universität Marburg, dem Klinikum Fulda und der Hochschule Fulda informiert werden.

Hessens Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) stellt das Projekt gemeinsam mit dem Präsidenten der Philipps-Universität Marburg, Thomas Nauss, dem Präsidenten der Hochschule Fulda, Karim Khakzar, dem Fuldaer Bürgermeister Dag Wehner (CDU) sowie Thomas Menzel, dem Sprecher des Vorstandes des Klinikums Fulda, vor.

© dpa-infocom, dpa:220421-99-993895/3